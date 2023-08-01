Меркачева призвала лечить челябинского маньяка и не наказывать его мать

«Вся эта история в большей степени о домашнем насилии. Эта девочка, возможно, воспринимала ту ситуацию, когда он ее к себе домой привел, как начало неких отношений. Она могла найти какой-то способ сбежать. Видимо, она была все-таки каким-то образом запутана в понимании того, что правильно, подчинялась ему. Она не понимала, что находится в роли жертвы. Эта история описывает наши пробелы в законе о домашнем насилии. Девушки будут знать, как себя вести в случае, если их бьют, запирают и так далее. Жертвы просто не знают как себя вести, кому пожаловаться. Это не супер какой-то там маньяк, это все-таки больше про домашнее насилие», - отметила она.

Меркачева отметила, что самому маньяку было бы правильно назначить принудительное лечение в закрытой клинике.

«Что касается самого маньяка, он психически нездоровый человек. Максимальное наказание, которое будет, это принудительное лечение в специализированной закрытой клинике. Это правильно, потому что им овладела болезнь. Но для этого еще нужна экспертиза. Если он будет признан вменяемым, хоть и обладающим диагнозом, ему могут дать тюремный срок. Но это сомнительно, потому что такие люди – это проблема для любой колонии. Было бы правильно его лечить», - объяснила собеседница НСН.

По словам правозащитницы, мать маньяка могла считать подобные «отношения» сына нормой, поэтому наказывать ее не нужно, нужно также проверить ее психическое здоровье.

«Что касается матери, нужно ее тоже проверить на диагноз. Возможно, она сама была жертвой домашнего насилия. Это искаженное восприятие в семье. Я не думаю, что ее нужно наказывать. У нас есть статьи об оставлении в опасности, есть понятие соучастия. Возможно, она просто не расценивала это как преступление. Она просто считала это нормой, что у ее сына такие отношения», - заключила Меркачева.

Накануне стало известно, что Центральный районный суд Челябинска не стал арестовывать Валентину Ческидову — мать Владимира Ческидова, который похитил девушку и 14 лет удерживал её в плену. По версии следствия, 72-летняя женщина знала о действиях сына, так как жила вместе с ним. Однако Ческидова заявила, что девушка, которую с 2009 года держали в плену, якобы жила с ними «по своей воле», сообщает «Радиоточка НСН».



