Песков не стал комментировать дело о госизмене против сибирских ученых

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН разместили на сайте учреждения открытое письмо. В нем говорится, что за последний год трех ученых-аэродинамиков — Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева — арестовали по статье о госизмене. Ученые призвали научное сообщество и промышленность защитить аэродинамическую науку в РФ.

По словам представителя Кремля, властям известно об этом обращении.

«Но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. <...> Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — указал пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Кремле не могут комментировать ситуацию во время следственных действий.

