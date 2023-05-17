Песков не стал комментировать дело о госизмене против сибирских ученых
Кремль не будет комментировать обращение ученых Сибирского отделения РАН относительно их коллег, которых заподозрили в госизмене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН разместили на сайте учреждения открытое письмо. В нем говорится, что за последний год трех ученых-аэродинамиков — Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева — арестовали по статье о госизмене. Ученые призвали научное сообщество и промышленность защитить аэродинамическую науку в РФ.
По словам представителя Кремля, властям известно об этом обращении.
«Но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. <...> Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — указал пресс-секретарь.
Песков добавил, что в Кремле не могут комментировать ситуацию во время следственных действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru