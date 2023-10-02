Суд назначил штраф обманувшей более 40 человек «ведьме» из Петербурга
Суд оштрафовал известную как «петербургская ведьма» местную жительницу Раису Кузнецову, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Кузнецовой назначили штраф в размере 500 тысяч рублей за обман около 40 человек. Отмечается, что она причинила своим жертвам ущерб на сумму почти два миллиона рублей.
С 2021 года «ведьма» размещала объявления об оказании магических услуг в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru