Суд назначил штраф обманувшей более 40 человек «ведьме» из Петербурга

Суд оштрафовал известную как «петербургская ведьма» местную жительницу Раису Кузнецову, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Экс-участница шоу «Голос» раскрыла подробности об обмане в модельном агентстве

Кузнецовой назначили штраф в размере 500 тысяч рублей за обман около 40 человек. Отмечается, что она причинила своим жертвам ущерб на сумму почти два миллиона рублей.

С 2021 года «ведьма» размещала объявления об оказании магических услуг в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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