Суд назначил штраф обманувшей более 40 человек «ведьме» из Петербурга

Кузнецовой назначили штраф в размере 500 тысяч рублей за обман около 40 человек. Отмечается, что она причинила своим жертвам ущерб на сумму почти два миллиона рублей.

С 2021 года «ведьма» размещала объявления об оказании магических услуг в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Уфе сотрудница банка украла у клиентов 15 миллионов рублей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

