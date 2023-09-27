Экс-участница шоу «Голос» раскрыла подробности об обмане в модельном агентстве

Она рассказала, что заявила в полицию о том, что модельное агентство обманом оформило на неё кредит на обучение в размере 196 тысяч рублей, однако она не подписывала никаких кредитных договоров - его ей прислали на электронную почту уже после её ухода из организации, которая отказалась возвращать деньги.

«Сейчас я в процессе возврата своих денег. В полицию уже обратилась, мое дело принято в рассмотрение... Очень неприятно, что кто-то позволяет себе наживаться на мечтах молодых людей, — подчеркнула девушка.

Апраксина добавила, что надеется на мирное решение конфликта, но если потребуется, то обратится в суд.

Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

