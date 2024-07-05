Суд назначил россиянину 300 тысяч рублей штрафа за пьяный дебош в самолете
Уфимский районный суд назначил россиянину Семенову А.Н. штраф в размере 300 тысяч рублей за дебош в самолете в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на приговор суда.
В материале уточняется, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя на борту самолета неподобающим образом. Он ходил по салону, матерился, приставал к проводнице и мешал пассажирам. Не помогло и письменное предупреждение от командира воздушного судна.
Тогда с помощью троих мужчин на буйного пассажира одели наручники и посадили его в бизнес-класс. Суд назначил мужчине штраф в размере 300 тысяч рублей за хулиганство. При этом суд принял во внимание признание вины Семеновым и наличие у него ребенка. Эти факты стали смягчающими обстоятельствами.
Ранее стало известно, что в аэропортах Турции ужесточат процедуры досмотра пассажиров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru