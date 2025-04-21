Суд начал рассмотрение дела бывшего топ-менеджера «Гортранса» в Екатеринбурге

Следствие полагает, что Хабаров за вознаграждение обещал содействие в подписании договоров на поставку запчастей для троллейбусов. Свои услуги он оценил в 10% от цены контрактов. Свою вину Хабаров не признал.

Ранее замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье призналась в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



