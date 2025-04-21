Суд начал рассмотрение дела бывшего топ-менеджера «Гортранса» в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге начал рассмотрение дела, возбужденного против бывшего топ-менеджера «Гортранса» Александра Хабарова. Его обвиняют в получении взятки, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

СМИ: Замглавы администрации Рузы призналась в получении взятки

Следствие полагает, что Хабаров за вознаграждение обещал содействие в подписании договоров на поставку запчастей для троллейбусов. Свои услуги он оценил в 10% от цены контрактов. Свою вину Хабаров не признал.

Ранее замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье призналась в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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