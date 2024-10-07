Суд начнет рассмотрение дела певца Эдуарда Шарлота 18 октября

Самарский областной суд начнет рассмотрение уголовного дела певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 18 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, предварительные слушания завершились, а первое заседание по существу дела назначено на 18 октября.