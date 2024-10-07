Суд начнет рассмотрение дела певца Эдуарда Шарлота 18 октября
Самарский областной суд начнет рассмотрение уголовного дела певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 18 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным суда, предварительные слушания завершились, а первое заседание по существу дела назначено на 18 октября.
Эдуард Шарлот стал фигурантом уголовного дела в декабре 2023 года по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Следствие утверждало, что Шарлот признал свою вину, заявив, что совершил преступления неумышленно. Позже против певца возбудили дополнительные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Основанием для этих обвинений стали видеоролики, в которых Шарлот демонстративно разрывал георгиевскую ленту в форме буквы «Z», а также исполнял пародию на песню «День Победы», будучи обнаженным, и прибивал к дереву фотографию патриарха Кирилла, военный билет и крест с распятием, передает «Радиоточка НСН».
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