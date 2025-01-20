Суд начал рассматривать дело Тимура Иванова о хищении из банка «Интеркоммерц»
В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы уголовного дела против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Они обвиняются в растрате и отмывании более 4 миллиардов рублей, следует из карточки суда.
Согласно материалам, Иванов и Филатов вывели средства из банка «Интеркоммерц». Агентство по страхованию вкладов и компания «Оборонстрой» требуют взыскать с них более 4,2 миллиардов рублей, включая хищение 3,2 миллиарда и растрату более 200 миллионов рублей, связанных с операциями на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.
Двое других фигурантов, топ-менеджер банка и гражданин Германии Феликс Нойберг, объявлены в международный розыск.
Иванов и Филатов находятся в СИЗО, их активы арестованы, однако свою вину оба отрицают. Также на Иванова заведено дело о получении взяток в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru