Суд начал рассматривать дело Тимура Иванова о хищении из банка «Интеркоммерц»

В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы уголовного дела против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Они обвиняются в растрате и отмывании более 4 миллиардов рублей, следует из карточки суда.

Согласно материалам, Иванов и Филатов вывели средства из банка «Интеркоммерц». Агентство по страхованию вкладов и компания «Оборонстрой» требуют взыскать с них более 4,2 миллиардов рублей, включая хищение 3,2 миллиарда и растрату более 200 миллионов рублей, связанных с операциями на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.