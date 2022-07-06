Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 суток после обнаружения экологических нарушений, компания намерена обжаловать это решение. Об этом сообщили РИА Новости в консорциуме.

На Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов

Отмечается, что южное управление Ространснадзора провело 6 мая выездную проверку КТК. По ее итогам специалисты выявили несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Так, консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября.

В конце июня КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Черном море в прошлом году, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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