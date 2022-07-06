Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Отмечается, что южное управление Ространснадзора провело 6 мая выездную проверку КТК. По ее итогам специалисты выявили несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Так, консорциуму было выдано предписание об устранении нарушений до 30 ноября.

В конце июня КТК уплатил штраф в размере 5,285 млрд рублей в доход федерального бюджета России за разлив нефти в Черном море в прошлом году, напоминает RT.

