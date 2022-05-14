На Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов

В пятницу в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском зафиксировали разлив нефтепродуктов, по словам очевидцев, пятно растянулось от района Мехзавода до Никольской сопки.

«Для устранения нефтеразлива спасатели использовали 90 кг сорбента, а также было задействовано пять единиц техники. Общим итогом было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что угрозы окружающей среде нет.

