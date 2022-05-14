На Камчатке ликвидировали разлив нефтепродуктов
Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в акватории Авачинской бухты в Камчатском крае, всего было собрано 15 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В пятницу в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском зафиксировали разлив нефтепродуктов, по словам очевидцев, пятно растянулось от района Мехзавода до Никольской сопки.
«Для устранения нефтеразлива спасатели использовали 90 кг сорбента, а также было задействовано пять единиц техники. Общим итогом было собрано 15 тонн нефтешлама и мусора», — сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что угрозы окружающей среде нет.
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