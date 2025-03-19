Суд на два месяца арестовал стендап-комика Останина по делу о разжигании ненависти
Мещанский суд Москвы отправил под стражу до 15 мая стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти к участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Комика задержали накануне в Белоруссии. Ранее против Останина возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает RT.
По версии следствия, во время выступления комик позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации на Украине.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru