Суд на два месяца арестовал стендап-комика Останина по делу о разжигании ненависти

Комика задержали накануне в Белоруссии. Ранее против Останина возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает RT.

По версии следствия, во время выступления комик позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

