Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тысяч рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тысяч рублей, говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Мессенджер обвинили в нарушении части 5 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Telegram не исполнил обязанности организатора распространения информации в сети.
В начале февраля мессенджер Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных граждан. Отмечается, что Telegram признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Суд тогда назначил компании три штрафа по 80 тысяч рублей.
Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение предусмотренного законодательством порядка ограничения доступа к информации, передает «Радиоточка НСН».
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