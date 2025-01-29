Депутат Горелкин назвал условия для списания Google штрафа в два дуодециллиона рублей

«Google должен стабильно методично соблюдать российское цифровое право, уважать российских пользователей, открыть в России представительство, вернуть все удаленные незаконно аккаунты, в том числе российских телеканалов», - пояснил он.

Как подчеркнул депутат, мировое соглашение с учетом выполнения этих условий возможно, а не гарантировано. При этом компания не должна заниматься политикой, предоставляя площадку для всех пользователей.

Ранее сообщалось, что компания Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в два ундециллиона рублей. При этом суд охарактеризовал действия российской стороны как «согласованную стратегию международного принуждения», передает «Радиоточка НСН».

