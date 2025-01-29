Депутат Горелкин назвал условия для списания Google штрафа в два дуодециллиона рублей
Списание штрафа в 1,81 дуодециллиона рублей с Google возможно, если компания будет соблюдать цифровое право РФ и разблокирует все аккаунты на YouTube, сообщил Telegram-каналу Shot зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Google должен стабильно методично соблюдать российское цифровое право, уважать российских пользователей, открыть в России представительство, вернуть все удаленные незаконно аккаунты, в том числе российских телеканалов», - пояснил он.
Как подчеркнул депутат, мировое соглашение с учетом выполнения этих условий возможно, а не гарантировано. При этом компания не должна заниматься политикой, предоставляя площадку для всех пользователей.
Ранее сообщалось, что компания Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в два ундециллиона рублей. При этом суд охарактеризовал действия российской стороны как «согласованную стратегию международного принуждения», передает «Радиоточка НСН».
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