Суд Москвы обязал Bloomberg удалить публикацию об использовании средств ФНБ

Арбитражный суд Москвы одобрил иск компании «Роснефть» в отношении агентства Bloomberg. Об этом говорится в картотеке суда.

Суд обязал Bloomberg удалить заметку, которая была опубликована 16 марта, и разместить опровержение к ней на английском языке.

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В материале сообщалось о том, что Россия якобы рассматривает возможность потратить на инфраструктуру миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В списке тех, кто может получить выплаты, была обозначена компания «Восток Ойл».

Также, по решению суда, агентство и авторы публикации Евгения Письменная и Анна Андрианова должны возместить «Роснефти» по 6 тысяч рублей в качестве компенсации за оплату государственной пошлины.

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ФОТО: pixabay.com
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