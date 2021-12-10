Суд Москвы обязал Bloomberg удалить публикацию об использовании средств ФНБ

В материале сообщалось о том, что Россия якобы рассматривает возможность потратить на инфраструктуру миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В списке тех, кто может получить выплаты, была обозначена компания «Восток Ойл».

Также, по решению суда, агентство и авторы публикации Евгения Письменная и Анна Андрианова должны возместить «Роснефти» по 6 тысяч рублей в качестве компенсации за оплату государственной пошлины.