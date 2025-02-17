Суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, следует из опубликованного определения суда.

Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus - около 25 млн рублей.

СМИ: Налоговый долг Блиновской снизился почти вдвое

Что касается недвижимости, речь идет о земельном участке в Истринском районе Подмосковья, здании в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, трех помещениях в Москве, на улице Серпуховской вал и земельном участке в Ялте.

Ранее гособвинение попросило назначить Блиновской шесть лет колонии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СудыБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры