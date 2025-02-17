Суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, следует из опубликованного определения суда.

Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus - около 25 млн рублей.