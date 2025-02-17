Суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской наложил арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, следует из опубликованного определения суда.
Также арест затронул два ее люксовых автомобиля Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus - около 25 млн рублей.
Что касается недвижимости, речь идет о земельном участке в Истринском районе Подмосковья, здании в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, трех помещениях в Москве, на улице Серпуховской вал и земельном участке в Ялте.
Ранее гособвинение попросило назначить Блиновской шесть лет колонии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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