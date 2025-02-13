СМИ: Налоговый долг Блиновской снизился почти вдвое
Объем долга блогера Елены Блиновской по налогам уменьшился почти в два раза, сообщил Telegram-канал Mash.
В ходе слушаний по уголовном делу в столичном Савеловском суде гособвинитель потребовал, чтобы обвиняемая в уклонении от уплаты налогов Блиновская выплатила 587 млн рублей вместо заявленных изначально 918 млн рублей. Он объяснил снижение требований тем, что Блиновская частично погасила долг.
Сейчас слушания находятся на стадии прений сторон.
Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в отмене решения о признании Блиновской банкротом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru