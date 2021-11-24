СК возбудил дело против главы «Газпром газораспределение Краснодар»

Уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» возбуждено в отношении генерального директора «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Экс-глава Владивостока Гуменюк задержан по подозрению во взятках на 19,5 млн рублей

В сообщении говорится, что фигурантами дела также стали его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов АО в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Все они подозреваются в незаконном получении более 20 млн рублей за подключение жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям в Краснодарском крае, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра культуры Крыма Веру Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный КомитетКоррупция В РоссииВзяткаКраснодарский Край
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