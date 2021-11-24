СК возбудил дело против главы «Газпром газораспределение Краснодар»

В сообщении говорится, что фигурантами дела также стали его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов АО в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Все они подозреваются в незаконном получении более 20 млн рублей за подключение жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям в Краснодарском крае, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра культуры Крыма Веру Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает RT.

