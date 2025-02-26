Суд лишил жителя Москвы прав на 1,5 года за пьяную езду на электросамокате

Мировой судья судебного участка №306 района Северное Измайлово города Москвы на 1,5 года лишил водительских прав мужчину за управление электросамокатом в нетрезвом виде, передает РИА Новости.

Сообщается, что суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

«Без контроля»: Автомобилисты призвали регистрировать электросамокаты

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали предложение ввести в КоАП РФ новый субъект ответственности — «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Для них предусмотрят ряд административных наказаний, в частности штрафы от 1 до 1,5 тысячи рублей за оставление пользователем СИМ места ДТП, а также за передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также предлагается ввести ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за езду в состоянии алкогольного опьянения и покидание места ДТП необходимо повышать, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Водительские ПраваэлектросамокатСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры