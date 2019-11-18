Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

Напомним, 23 июня Николай Герасименко попал в ДТП на Ленинском проспекте – автомобиль депутата столкнулся с мотоциклистом. Ему вызвали скорую помощь и доставили в Первую градскую больницу. От лечения мужчина отказался. Герасименко, в свою очередь, отмечает, что о больше трех часов оставался на месте ДТП, пока авария оформлялась.

Позже, 24 октября Госдума согласилась снять с Николая Герасименко депутатскую неприкосновенность для разбирательства в связи с произошедшим ДТП.

