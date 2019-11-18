Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы лишил депутата Госдумы Николая Герасименко водительских прав на полтора года, об этом сообщает «Интерфакс». Источник подчёркивает, что его признали «виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести».
Напомним, 23 июня Николай Герасименко попал в ДТП на Ленинском проспекте – автомобиль депутата столкнулся с мотоциклистом. Ему вызвали скорую помощь и доставили в Первую градскую больницу. От лечения мужчина отказался. Герасименко, в свою очередь, отмечает, что о больше трех часов оставался на месте ДТП, пока авария оформлялась.
Позже, 24 октября Госдума согласилась снять с Николая Герасименко депутатскую неприкосновенность для разбирательства в связи с произошедшим ДТП.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Нашедшие «сатанизм» в творчестве Егора Крида эксперты отстранены от работы
- В Москве ищут пропавшую журналистку
- В кабмине оценили предложение сократить время продажи алкоголя
- Россия сделала Украине официальное предложение по газу
- Протестующим в Грузии дали полчаса на снятие блокады парламента