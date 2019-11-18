Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко

18 ноября 201917:50

Гагаринский суд Москвы лишил депутата Госдумы Николая Герасименко водительских прав на полтора года, об этом сообщает «Интерфакс». Источник подчёркивает, что его признали «виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего средней тяжести».

Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом

Напомним, 23 июня Николай Герасименко попал в ДТП на Ленинском проспекте – автомобиль депутата столкнулся с мотоциклистом. Ему вызвали скорую помощь и доставили в Первую градскую больницу. От лечения мужчина отказался. Герасименко, в свою очередь, отмечает, что о больше трех часов оставался на месте ДТП, пока авария оформлялась.

Позже, 24 октября Госдума согласилась снять с Николая Герасименко депутатскую неприкосновенность для разбирательства в связи с произошедшим ДТП.

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