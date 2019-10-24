Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом
Государственная дума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко. Как пишет ТАСС, соответствующее решение было принято для того, чтобы привлечь парламентария к ответственности за совершение ДТП. Постановление Госдумы будет направлено на утверждение генеральному прокурору.
Николаю Герасименко грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских права на срок от полутора до двух лет.
Напомним, в июне депутат стал участником ДТП, которое произошло на Ленинском проспекте в столице. По данным СМИ, Николай Герсименко сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия. Сам парламентарий утверждает, что места ДТП не покидал, а, напротив, дождался приезда скорой помощи.
Между тем, ранее Верховная рада проголосовала в окончательном чтении за закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января будущего года. Согласно документу, будут внесены соответствующие изменения в статью 80 Конституции страны. В частности, отменяется положение, согласно которому народных избранников нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента.
Обосновывая законопроект, президент Владимир Зеленский заверил, что лишение неприкосновенности относится исключительно к возможности привлечения к уголовной ответственности. За принятие политических решений иммунитет сохраняется.
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