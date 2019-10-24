Госдума лишила депутата Герасименко неприкосновенности после ДТП с мотоциклистом

Государственная дума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко. Как пишет ТАСС, соответствующее решение было принято для того, чтобы привлечь парламентария к ответственности за совершение ДТП. Постановление Госдумы будет направлено на утверждение генеральному прокурору.

Николаю Герасименко грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских права на срок от полутора до двух лет.