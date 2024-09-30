Подчиненные замглавы МЧС Кубани Симоненко выступили с изобличающими показаниями

Занимавший пост заместителя главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко оказался под следствием по обвинению в организации преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно судебным документам, свидетели и подчиненные Симоненко давали изобличающие показания против него. В них упоминается, что его связи в правоохранительных органах могут создать угрозу для свидетелей, поскольку Симоненко может попытаться склонить их к изменению показаний или уничтожению улик.