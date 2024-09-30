Подчиненные замглавы МЧС Кубани Симоненко выступили с изобличающими показаниями
Занимавший пост заместителя главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко оказался под следствием по обвинению в организации преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно судебным документам, свидетели и подчиненные Симоненко давали изобличающие показания против него. В них упоминается, что его связи в правоохранительных органах могут создать угрозу для свидетелей, поскольку Симоненко может попытаться склонить их к изменению показаний или уничтожению улик.
Согласно обвинениям, Симоненко организовал покушение на уничтожение чужого имущества и покушение на убийство человека. Он также подозревается в организации убийства в составе группы по найму. Его задержание произошло в начале августа, после чего суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подчиненные замглавы МЧС Кубани Симоненко выступили с изобличающими показаниями
- Россия ограничит срок регистрации для временных мигрантов до одного года
- Израильская армия закрыла три района на границе с Ливаном
- Володин: закон о чайлдфри не о выборе женщин, а о деструктивной пропаганде
- Столтенберг: мирное соглашение по Украине требует западных гарантий безопасности
- Российский космонавт Кононенко установил рекорд непрерывного пребывания в космосе
- В 2025 году максимальное пособие по беременности и родам превысит 794 тысяч рублей
- В «Газпроме» заявили о росте поставок в Китай
- Лесной пожар в Ростовской области, вызванный падением БПЛА, ликвидирован
- Митрахович: России необходимо сотрудничество с Глобальным Югом для СПГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru