Подчиненные замглавы МЧС Кубани Симоненко выступили с изобличающими показаниями

Занимавший пост заместителя главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко оказался под следствием по обвинению в организации преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно судебным документам, свидетели и подчиненные Симоненко давали изобличающие показания против него. В них упоминается, что его связи в правоохранительных органах могут создать угрозу для свидетелей, поскольку Симоненко может попытаться склонить их к изменению показаний или уничтожению улик.

СМИ: Следователи задержали замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Согласно обвинениям, Симоненко организовал покушение на уничтожение чужого имущества и покушение на убийство человека. Он также подозревается в организации убийства в составе группы по найму. Его задержание произошло в начале августа, после чего суд заключил его под стражу.

Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоАрестМЧССледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры