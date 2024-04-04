Суд избрал профессору РАНХиГС Телюкиной запрет определенных действий

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения профессору РАНХиГС Марине Телюкиной по делу о получении крупной взятки, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что следствие просило отправить женщину под домашний арест, однако суд ограничился запретом определённых действий.

«Постановлением суда... Телюкиной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 3 июня 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил обвиняемому в причастности к особо крупному мошенничеству бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву четыре года лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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