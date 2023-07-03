Baza: Проректора РАНХиГС Назарова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

По информации издания, Назарова обвиняют в фиктивном трудоустройстве в университет сотрудников Минобрнауки.

Baza уточняет, что проректор РАНХиГС был задержан 27 июня, а уже 29 июня Тверской суд столицы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Таким образом, по данным СМИ, Назаров не имеет права общаться с сотрудниками ВУЗа и Минобрнауки, а также пользоваться интернетом и мобильной связью, отмечает «Радиоточка НСН».

