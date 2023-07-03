Baza: Проректора РАНХиГС Назарова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
3 июля 202316:27
Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по подозрению в мошенничестве в Москве, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, Назарова обвиняют в фиктивном трудоустройстве в университет сотрудников Минобрнауки.
Baza уточняет, что проректор РАНХиГС был задержан 27 июня, а уже 29 июня Тверской суд столицы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Таким образом, по данным СМИ, Назаров не имеет права общаться с сотрудниками ВУЗа и Минобрнауки, а также пользоваться интернетом и мобильной связью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru