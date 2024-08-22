Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН о миграции

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для пяти соучастников дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда, который обвиняется в организации незаконной миграции граждан Нигерии в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Собеседник агентства сообщил, что Стацкому Давиду Ивановичу, Аджайи Афолаби и Олатунджи Фашакину Гбенге Акинфенве назначено заключение под стражу, в то время как Стацкому Станиславу Ильичу и Андрееву Даниилу Михайловичу назначен домашний арест.