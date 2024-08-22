Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам дела преподавателя РУДН о миграции
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для пяти соучастников дела преподавателя РУДН Экспободо Оввигхо Раймонда, который обвиняется в организации незаконной миграции граждан Нигерии в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседник агентства сообщил, что Стацкому Давиду Ивановичу, Аджайи Афолаби и Олатунджи Фашакину Гбенге Акинфенве назначено заключение под стражу, в то время как Стацкому Станиславу Ильичу и Андрееву Даниилу Михайловичу назначен домашний арест.
Им предъявлены обвинения в организации незаконного въезда иностранцев в Россию по предварительному сговору, что может повлечь до семи лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба суда, преподаватель и его сообщники искали людей для фиктивных браков за деньги. Они давали инструкции, как вести себя при заключении брака, чтобы избежать подозрений у сотрудников ЗАГСа. Эти браки позволяли иностранцам, в основном нигерийцам, получать разрешения на временное проживание, вид на жительство и гостевые визы, передает «Радиоточка НСН».
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