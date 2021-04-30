Суд избрал меру пресечения адвокату Павлову
Столичный Басманный суд назначил обвиняемому в разглашении данных следствия адвокату Ивану Павлову запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Ранее Павлов сообщил, что Следственный комитет предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования уголовного дела о госизмене против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
По решению суда адвокату запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, за исключением общения со следователем и вызова экстренных служб. Кроме того, Павлов обязан своевременно являться по вызовам следователя, а также в суд.
Ивана Павлова задержали в пятницу после обысков. Защитник представлял в суде интересы обвиняемого в госизмене Сафронова. Также Павлов защищает признанный в РФ иноагентом Фонд борьбы с коррупцией в деле о признании ФБК экстремистской организацией.
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