Суд избрал меру пресечения адвокату Павлову

Ранее Павлов сообщил, что Следственный комитет предъявил ему обвинение в разглашении данных предварительного расследования уголовного дела о госизмене против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

По решению суда адвокату запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, за исключением общения со следователем и вызова экстренных служб. Кроме того, Павлов обязан своевременно являться по вызовам следователя, а также в суд.

Ивана Павлова задержали в пятницу после обысков. Защитник представлял в суде интересы обвиняемого в госизмене Сафронова. Также Павлов защищает признанный в РФ иноагентом Фонд борьбы с коррупцией в деле о признании ФБК экстремистской организацией.

