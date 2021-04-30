Адвокат Павлов рассказал, что он обвиняется в разглашении данных следствия
Адвокат Иван Павлов, после допроса в Следственном комитете РФ, заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных предварительного следствия, сообщает ТАСС.
По его словам, на допросе следователь не задал ему ни одного вопроса, но при этом были изъяты документы, составляющие адвокатскую тайну.
Павлов добавил, что ходатайство следствия будет рассматриваться примерно в 17:00 по московскому времени, и предположил, что Басманный суд попросят избрать в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Павлов был задержан правоохранительными органами после обысков, сообщает Ura.ru. В правозащитном объединении «Команда 29», основателем которого является адвокат, отметили, что также с обыском пришли к IT-специалисту организации Игорю Дорфману.
Павлов представлял в суде интересы обвиняемого в госизмене экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, а также является защитником Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) в деле о признании сети Алексея Навального экстремистской организацией.
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