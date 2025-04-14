Суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации благотворительного «Фонда Ройзмана» (экс-мэр города Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что иск был подан главным управлением Минюста РФ по Свердловской области. По мнению ведомства, фонд нецелевым образом израсходовал более четырёх миллионов рублей.

«Иск удовлетворить», – объявила судья.

Ранее Тушинский районный суд города Москвы по иску Минюста РФ прекратил деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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