Суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации фонда Ройзмана
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации благотворительного «Фонда Ройзмана» (экс-мэр города Евгений Ройзман признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что иск был подан главным управлением Минюста РФ по Свердловской области. По мнению ведомства, фонд нецелевым образом израсходовал более четырёх миллионов рублей.
«Иск удовлетворить», – объявила судья.
Ранее Тушинский районный суд города Москвы по иску Минюста РФ прекратил деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru