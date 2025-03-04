Минюст подал иск о прекращении деятельности «Комсомола России»

Министерство юстиции подало в Тверской суд Москвы иск о прекращении деятельности общественной молодежной организации «Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск был зарегистрирован 28 февраля. Причина подачи заявления не уточняется. Дата заседания по этому делу не назначена.

По данным из открытых источников, ВЛКСМ - действующая некоммерческая организация, зарегистрированная в Москве в 2011 году. Сайт объединения не обновлялся с февраля прошлого года.

Между тем в России предложили ввести штрафы в 500 тысяч рублей за невыполнение законных требований Минюста для иноагентов, пишет 360.ru.

