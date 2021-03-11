СМИ: Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело

Отмечается, что дело возбуждено по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание». Адвокат отметил, что уголовное дело касается насилия в отношении трех сестер Хачатурян, сообщает телеканал «360».

Следствие пока официально не подтвердило эту информацию.

Тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями было обнаружено в Москве в июле 2018 года, напоминает RT. Позже дочери Хачатуряна признали вину в убийстве отца. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору.

Защита утверждает, что сестры оказались в безвыходной ситуации из-за издевательств и сексуального насилия со стороны отца.

