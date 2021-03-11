СМИ: Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.
Отмечается, что дело возбуждено по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание». Адвокат отметил, что уголовное дело касается насилия в отношении трех сестер Хачатурян, сообщает телеканал «360».
Следствие пока официально не подтвердило эту информацию.
Тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями было обнаружено в Москве в июле 2018 года, напоминает RT. Позже дочери Хачатуряна признали вину в убийстве отца. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору.
Защита утверждает, что сестры оказались в безвыходной ситуации из-за издевательств и сексуального насилия со стороны отца.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Работников оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom
- СМИ: Против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело
- Жена Мамаева сообщила о разводе с футболистом
- В России введут штрафы для СМИ за упоминание террористических организаций без уточнений
- Ученые заявили об опасности вдыхания запаха нового автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru