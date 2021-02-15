Суд Чечни обязал российскую медиакомпанию выплатить 15 млн экс-прокурору
Суд в Чеченской республике обязал взыскать с учредителя Ura.ru, ООО «Сибирско-уральская медиакомпания», 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Глава адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков заявил, что это беспрецедентная сумма, которая присуждается судом в качестве возмещения морального вреда. Юрист отметил, что в большинстве случаев сумма возмещения составляет от 10 до 30 тысяч рублей.
Иск в Районном суде Урус-Мартановского района республики выиграл экс-прокурор этого района Мурат Залзаев. Публикация, ставшая предметом судебного спора издания с экс-прокурором, была посвящена аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. В ДТП попали Toyota Camry, за рулем которой находился тогда еще занимавший пост прокурора Мурат Залзаев, и LADA Priora.
Залзаев посчитал, что упоминание его в новости об аварии нанесло ему моральный вред. Он заявил, что публикация испортила ему карьеру. После публикации он вынужден был уволиться.
Адвокат Бабиков отметил, что взыскание такой суммы для многих редакций означает банкротство.
18 февраля будет рассмотрена апелляция на приговор районного суда. Жалобу рассматрит Верховный суд Чечни.
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