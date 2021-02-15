Суд Чечни обязал российскую медиакомпанию выплатить 15 млн экс-прокурору

Суд в Чеченской республике обязал взыскать с учредителя Ura.ru, ООО «Сибирско-уральская медиакомпания», 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Глава адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков заявил, что это беспрецедентная сумма, которая присуждается судом в качестве возмещения морального вреда. Юрист отметил, что в большинстве случаев сумма возмещения составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

Иск в Районном суде Урус-Мартановского района республики выиграл экс-прокурор этого района Мурат Залзаев. Публикация, ставшая предметом судебного спора издания с экс-прокурором, была посвящена аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. В ДТП попали Toyota Camry, за рулем которой находился тогда еще занимавший пост прокурора Мурат Залзаев, и LADA Priora.