Противники масок дошли до Верховного суда

Иск об отмене обязательного масочного режима принял к производству Верховный суд России.

В исковом заявлении предлагается признать недействующим один из пунктов Санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции, утвержденных майским постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, пояснили в суде. В нем содержится требование соблюдения «всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров». Вот в части ношения масок этот пункт и предлагается признать недействующим.

Истцы обращают внимание на то, что оспариваемая норма требует ношения медицинских масок, которые предназначены для фильтрации воздуха от бактерий, а не от вирусов. Кроме того, любой барьер на пути дыхания является угрозой для здоровья и жизни человека, приводит к гипоксии и прочим заболеваниям.

Напоминают истцы и про рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая указывала на недостатки широкого применения масок здоровыми людьми, включая головные боли и поражения кожи. Как уже писала НСН, ВОЗ утверждает, что маски необходимы лишь больным людям, медработникам и тем, кто ухаживает за больными.

Кроме того, тканевые маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах, поскольку лишь создают среду для размножения бактерий, говорится на сайте ВОЗ. Однако Роспотребнадзор, утверждая санитарные правила, руководствовался соображениями российского Минздрава, который еще весной утверждал, что «маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным».

При отсутствии полноценных научных данных о последствиях всеобщего повсеместного ношения масок принуждение к их ношению под угрозой штрафов стало «экспериментом на людях без их согласия», утверждают истцы.

Между тем, Роспотребнадзор непреклонен в своей уверенности в необходимости сохранения масочного режима в действии. Это подтвердила глава ведомства Анна Попова, которая после решения сразу двух регионов – Удмуртии и Чечни – об отмене обязательного ношения масок в общественных местах напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения этой меры. Требование не отменяется и пока не будет отменено, заявила Попова.

Рассмотрение иска об отмене обязательного масочного режима назначено на 1 апреля. Впрочем, это не означает, что решение стоит ожидать в тот же день. А к тому времени, как дело дойдет до принятия судебного решения по иску, мы и так уже будем ходить «с открытым забралом» - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал.

