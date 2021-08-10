Суд Белгорода оправдал медсестру, задушившую своего больного мужа
Белгородский областной суд оправдал медсестру, задушившую своего тяжелобольного мужа, за которым та ухаживала в течение 20 лет. Вердикт был вынесен на основании решения присяжных, говорится в сообщении суда.
Присяжные на прошлой неделе единогласно оправдали женщину, посчитав преступление недоказанным. Теперь фигурантка дела имеет право требовать реабилитацию, а также возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
По данным следствия, 59-летняя жительница Белгорода с 1980-х состояла в браке с погибшим мужчиной. Более 20 лет женщина ухаживала за мужем, у которого после инсульта была парализована левая половина тела. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу. В ноябре 2019 года женщина его задушила. Против нее было возбуждено дело об убийстве заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
Ранее сотрудники СК задержали по делу об отравлении детей директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его работников, передает RT.
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