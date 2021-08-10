Суд Белгорода оправдал медсестру, задушившую своего больного мужа

Белгородский областной суд оправдал медсестру, задушившую своего тяжелобольного мужа, за которым та ухаживала в течение 20 лет. Вердикт был вынесен на основании решения присяжных, говорится в сообщении суда.

Присяжные на прошлой неделе единогласно оправдали женщину, посчитав преступление недоказанным. Теперь фигурантка дела имеет право требовать реабилитацию, а также возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.