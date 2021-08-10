Камчатский депутат Редькин признался в случайном убийстве человека

Камчатский депутат, член «Единой России» миллионер Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя парламентария Ольгу Струченко.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение, после он скончался в больнице.

В распространённом заявлении депутата Редькина говорится, что он в этот день стал невольным участником трагедии. По его словам, вечером 2 августа он, узнав, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители, он взял оружие, намереваясь отпугнуть зверя. В сумерках парламентарий думал, что выстрелил по медведю, однако позднее узнал, что в это же время на свалке был ранен местный житель, который позднее умер.

Редьким отметил, что готов понести наказание за произошедшее, участником которого стал. Также он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона и приостанавливает членство в ЕР «во избежание кривотолков».

Редькин – депутат камчатского Законодательного собрания. Согласно декларации его доход за 2020 год составил почти 315 миллионов рублей. Вместе с супругой он владеет компанией «Витязь-Авто» (занимается добычей и переработкой рыбы), также является учредителем ООО «Новый дом», которое строит отель в центре Петропавловска.

