Суд арестовал жителя Пензенской области по делу о госизмене
Ленинский районный суд Пензы отправил в СИЗО жителя Пензенской области, который был задержан по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости.
В региональном управлении ФСБ заявили, что мужчина 1986 года рождения с помощью мобильного телефона установил контакт с представителями украинской военной разведкой Украины и передал им «личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО».
По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей до 19 мая 2024 года.
Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте граждан России, которым вменяют статью «государственная измена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru