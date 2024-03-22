Суд арестовал жителя Пензенской области по делу о госизмене

В региональном управлении ФСБ заявили, что мужчина 1986 года рождения с помощью мобильного телефона установил контакт с представителями украинской военной разведкой Украины и передал им «личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО».

По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей до 19 мая 2024 года.

Ранее Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте граждан России, которым вменяют статью «государственная измена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

