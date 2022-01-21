Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева

Хорошевский суд Москвы принял решение заключить под стражу заместителя главы Министерства транспорта России Владимира Токарева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Токарев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, отмечается в судебном постановлении.

Согласно материалам дела, ущерб по делу Токарева составил более 523 млн рублей. Если замглавы Минтранса признают виновным, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее дома и в кабинете Токарева провели обыски, самого замглавы транспортного ведомства задержали.


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