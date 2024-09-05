Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова
5 сентября 202417:39
Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом со ссылкой на СК России сообщает РИА Новости.
Речь идёт о загородном доме и подсобных строениях, принадлежащих Попову.
Отмечается, что недвижимость была арестована «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».
Ранее Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Военный суд отправил экс-министра в СИЗО до 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США арестовали продюсера, заработавшего $10 млн на стримингах с помощью ИИ
- СМИ: ОПЕК+ договорилась отсрочить увеличение добычи нефти на два месяца
- Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова
- В Москве школьников научат соблюдать правила безопасного вождения самокатов
- Собчак призвала певицу Mia Boyka перестать буллить детей
- Дело экс-генерала ФТС Завгороднего о пьяном дебоше рассмотрят в особом порядке
- Медведев предложил запретить приезжающим в РФ мигрантам привозить свои семьи
- СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке
- СМИ: Более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС
- Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru