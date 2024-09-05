Суд арестовал загородный дом экс-замминистра обороны Попова

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Об этом со ссылкой на СК России сообщает РИА Новости.

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Речь идёт о загородном доме и подсобных строениях, принадлежащих Попову.

Отмечается, что недвижимость была арестована «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий».

Ранее Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Военный суд отправил экс-министра в СИЗО до 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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