СК РФ: Расследуется дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны

Следствие выяснило, что в 2021 году Минобороны заключило контракт с военно-строительной компанией на доработку проектной документации и завершение работ по строительству многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика была привлечена другая компания.



С 2021 года по февраль 2023 года гендиректор этой компании передавал взятку представителю военно-строительной компании за согласование заявок на авансирование работ, игнорирование нарушений при строительстве и общее покровительство. Это привело к необоснованной выплате аванса.



Подозреваемые взяты под стражу.

Ранее стало известно, что сын задержанного бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

