СК РФ: Расследуется дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны
Следователи расследуют дело о взятках в отношении четырех человек при заключении контрактов с Минобороны России, заявили в Следственном комитете.
Следствие выяснило, что в 2021 году Минобороны заключило контракт с военно-строительной компанией на доработку проектной документации и завершение работ по строительству многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика была привлечена другая компания.
С 2021 года по февраль 2023 года гендиректор этой компании передавал взятку представителю военно-строительной компании за согласование заявок на авансирование работ, игнорирование нарушений при строительстве и общее покровительство. Это привело к необоснованной выплате аванса.
Подозреваемые взяты под стражу.
Ранее стало известно, что сын задержанного бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова Роман торговал военным снаряжением в интернете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С начала года продажи аудиокассет на Wildberries выросли в 10 раз
- СК РФ: Расследуется дело о взятках при заключении контрактов с Минобороны
- В Бразилии запретили соцсеть X
- На борту пропавшего на Камчатке вертолета находился финдиректор РФС Замятин
- Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 400 военных в Курской области
- Украинская сторона атаковала три населенных пункта в Белгородской области
- В Подмосковье задержали мужчин, напавших на свадебный микроавтобус
- СМИ: В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова
- Российский бегун Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже
- В Беларуси признали экстремистской песню «Ляписа Трубецкого» на стихи Янки Купалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru