Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Речь идёт о 43-летнем ранее судимом жителе Йошкар-Олы Дмитрии Леонтьеве. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств, убедил Долину осуществить переводы на подконтрольные ему банковские счета», - указали в суде.

Мужчину арестовали на два месяца - до 22 декабря 2024 года.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 августа стало известно, что Долину обманули мошенники, убедив её продать квартиру в столичном районе Хамовники и перевести средства на их счета. Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей.

