Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Речь идёт о 43-летнем ранее судимом жителе Йошкар-Олы Дмитрии Леонтьеве. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств, убедил Долину осуществить переводы на подконтрольные ему банковские счета», - указали в суде.
Мужчину арестовали на два месяца - до 22 декабря 2024 года.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 августа стало известно, что Долину обманули мошенники, убедив её продать квартиру в столичном районе Хамовники и перевести средства на их счета. Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru