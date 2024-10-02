Суд арестовал владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО владельца АЗС, где прогремел взрыв и погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предприниматель Марат Джанхуватов был задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
«Избрать Джанхуватову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 28 ноября 2024 года», - говорится в постановлении.
Инцидент произошел в Махачкале 27 сентября. В результате нескольких взрывов, прогремевших на АЗС, погибли 13 человек, десять получили ранения, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой
- Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании песен в фильме «Руки Вверх!»
- Теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации
- Россиян предупредили о подорожании кофе
- При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек и 13 пострадали
- Суд арестовал владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС
- Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран
- Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»
- СМИ: Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru