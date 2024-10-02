Суд арестовал владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС

Отмечается, что предприниматель Марат Джанхуватов был задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Избрать Джанхуватову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 28 ноября 2024 года», - говорится в постановлении.

Инцидент произошел в Махачкале 27 сентября. В результате нескольких взрывов, прогремевших на АЗС, погибли 13 человек, десять получили ранения, сообщает RT.

