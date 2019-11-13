Суд арестовал Вересова, обвиняемого в угрозах судье по «московскому делу»

По делу, возбужденному 11 ноября, задержаны три человека, в том числе, ранее судимый Вересов. Они угрожали в соцсетях судье Мосгорсуда Алексею Криворучко.

Именно он приговорил актера Павла Устинова к лишению свободы на 3,5 года по делу о нападении на росгвардейца. Позже суд изменил наказание на условное.

