Суд арестовал Вересова, обвиняемого в угрозах судье по «московскому делу»

13 ноября 201917:39

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Алексея Вересова, которого обвиняют по делу об экстремизме в связи с угрозами в адрес судьи Мосгорсуда. Он отправлен в следственный изолятор до 11 января, передает RT. Ранее по ходатайству следствия суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Вересову.

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По делу, возбужденному 11 ноября, задержаны три человека, в том числе, ранее судимый Вересов. Они угрожали в соцсетях судье Мосгорсуда Алексею Криворучко.

Именно он приговорил актера Павла Устинова к лишению свободы на 3,5 года по делу о нападении на росгвардейца. Позже суд изменил наказание на условное.

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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