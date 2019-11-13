Суд арестовал Вересова, обвиняемого в угрозах судье по «московскому делу»
Басманный суд Москвы принял решение об аресте Алексея Вересова, которого обвиняют по делу об экстремизме в связи с угрозами в адрес судьи Мосгорсуда. Он отправлен в следственный изолятор до 11 января, передает RT. Ранее по ходатайству следствия суд закрыл заседание по избранию меры пресечения Вересову.
По делу, возбужденному 11 ноября, задержаны три человека, в том числе, ранее судимый Вересов. Они угрожали в соцсетях судье Мосгорсуда Алексею Криворучко.
Именно он приговорил актера Павла Устинова к лишению свободы на 3,5 года по делу о нападении на росгвардейца. Позже суд изменил наказание на условное.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Суд арестовал Вересова, обвиняемого в угрозах судье по «московскому делу»
- Доцента-потрошителя уволили из СПбГУ по «аморалке»
- Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам
- Суд засекретил процесс по делу об угрозах судье Мосгорсуда
- Замгендиректора предприятия «Роскосмоса» Небога погиб в ДТП