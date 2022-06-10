Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — отметили в учреждении.

По словам пресс-секретаря суда Екатерины Буравцовой, решение было вынесено в середине мая, пишет RT. Имущество Невзорова арестовали в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, по которому журналист проходит обвиняемым и заочно арестован.

Как сообщают СМИ, участок расположен на берегу Финского залива, его стоимость — 7,87 млн рублей.

