Суд арестовал участок Невзорова в Петербурге
Басманный суд Москвы арестовал земельный участок журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — отметили в учреждении.
По словам пресс-секретаря суда Екатерины Буравцовой, решение было вынесено в середине мая, пишет RT. Имущество Невзорова арестовали в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, по которому журналист проходит обвиняемым и заочно арестован.
Как сообщают СМИ, участок расположен на берегу Финского залива, его стоимость — 7,87 млн рублей.
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