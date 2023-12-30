Суд арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля

Двое детей погибли в Белгороде из-за обстрела ВСУ СКР предъявил обвинения мужчине, который сознался в убийстве отца журналиста Владимира Легойды Руководство московского клуба Mutabor собирается подать иск к телеведущей Ивлеевой на сумму в 70 млн рублей Телепрограмма «Угадай мелодию» вернется в эфир Первого канала