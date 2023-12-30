Суд арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля
30 декабря 202317:20
Суд Московской области арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля.
Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. У погибшего зафиксировано множество колото-резаных ран.
Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
- Суд арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля
- Искусственный интеллект против человека? За рубежом и в РФ ищут способ противостоять ИИ
- МЧС: 10 человек погибли при украинском обстреле Белгорода
- В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
- СМИ: Меладзе погасил все долги перед налоговой
- Взрывная «радость»: Россиян предупредили об ответственности за салюты на праздники
- Губернатор: Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде
- Двое детей погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода
- СМИ: Руководство Mutabor подаст в суд на Ивлееву из-за «голой» вечеринки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru