Суд арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля

Суд Московской области арестовал убийцу отца журналиста Владимира Легойды до 29 февраля.

Из-за денег: Отец представителя РПЦ Легойды мог погибнуть из-за ограбления

Тело отца церковного журналиста и общественного деятеля Владимира Легойды нашли в подмосковсном Видном, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета. У погибшего зафиксировано множество колото-резаных ран.

Как рассказал подозреваемый, он попытался ограбить пенсионера, показав нож, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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