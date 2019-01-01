Общество

Суд арестовал ценные бумаги экс-министра Абызова

26 июня15:44

Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги, принадлежащие бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета Сергей Степанов обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 1667 обыкновенных именных акции АО «Промышленные технологии» номинальной стоимостью 100 руб. Степанов просил запретить Абызову им распоряжаться, сообщает Москва 24.

Как напоминает АГН «Москва, бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

Адвокат рассказал, кто пытался похитить деньги Абызова

Абызов находится под арестом до 25 июля 2019 года. «ФедералПресс» уточняет, что также наложен арест на имущество ( два земельных участка и два жилых дома, три квартиры и четыре комнаты, одно машиноместо) и на средства Абызова, речь идет о сумме в 437 млн руб.

Ранее НСН писала, что в квартире арестованного экс-министра найдены наркотики.

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ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Михаил АбызовАкцииСуд