Суд арестовал ценные бумаги экс-министра Абызова

Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги, принадлежащие бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета Сергей Степанов обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на 1667 обыкновенных именных акции АО «Промышленные технологии» номинальной стоимостью 100 руб. Степанов просил запретить Абызову им распоряжаться, сообщает Москва 24.

Как напоминает АГН «Москва, бывшего чиновника обвиняют по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.