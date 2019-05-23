В квартире арестованного экс-министра Абызова найдены наркотики

В квартире бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова правоохранители обнаружили наркотики. Об этом сообщил следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Сегодня суд решает вопрос о продлении ареста экс-министру. Ранее он был арестован до 25 мая.

Следователь не конкретизировал, о каких наркотиках идет речь и какое количество вещества найдено.

Михаила Абызова арестовали 27 марта, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, пишут «Известия». Следствие считает, что с 2011 по 2014 год Абызов выводил украденные деньги через офшорные компании за рубеж. По делу арестованы и другие фигуранты.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто мог стоять за попыткой скрыть от следствия деньги обвиняемого экс-министра.



