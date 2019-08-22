Делом о групповом изнасиловании девушки полицейскими в Екатеринбурге займется ГУ МВД

В Екатеринбург направили сотрудников Главного управления МВД (ГУ МВД) для расследования дела об изнасиловании девушки полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По словам официального представителя министерства Ирины Волк, сотрудники главка займутся установлением обстоятельств произошедшего, по результатам чего виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов.

Напомним, ранее сегодня стало известно об обвинении троих сотрудников полиции в групповом изнасиловании девушки 1997 года рождения прямо в служебном автомобиле.

