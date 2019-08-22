Делом о групповом изнасиловании девушки полицейскими в Екатеринбурге займется ГУ МВД
В Екатеринбург направили сотрудников Главного управления МВД (ГУ МВД) для расследования дела об изнасиловании девушки полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По словам официального представителя министерства Ирины Волк, сотрудники главка займутся установлением обстоятельств произошедшего, по результатам чего виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов.
Напомним, ранее сегодня стало известно об обвинении троих сотрудников полиции в групповом изнасиловании девушки 1997 года рождения прямо в служебном автомобиле.
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