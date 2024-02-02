Суд арестовал создателя паблика «Дореволюционный советчик» Малахова

Головинский суд Москвы отправил под арест блогера и создателя паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова, передает РИА Новости.

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Малахова арестовали до 17 марта 2024 года. Он проходит обвиняемым по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России.

Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, причиной задержания стал пост блогера в Telegram-канале. В его квартире прошел обыск.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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