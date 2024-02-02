Суд арестовал создателя паблика «Дореволюционный советчик» Малахова
Головинский суд Москвы отправил под арест блогера и создателя паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова, передает РИА Новости.
Малахова арестовали до 17 марта 2024 года. Он проходит обвиняемым по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России.
Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным СМИ, причиной задержания стал пост блогера в Telegram-канале. В его квартире прошел обыск.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра московской поликлиники по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru