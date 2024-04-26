Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от убийц жителя Люблино
Басманный суд Москвы арестовал инспектора ДПС, который получил взятку за то, что пропустил машину с подозреваемым в убийстве 24-летнего жителя Люблино Кирилла Ковалева, сообщает РБК.
По данным следствия, инспектор Дмитрий Бовтунов остановил автомобиль, за рулем которого был сообщник обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова Иса Аббасов. У мужчины не было водительских прав, поэтому он предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей, которую инспектор принял. Деньги были переведены на счет Бовтунова.
В материале говорится, что суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве Кирилла Ковалева, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru