Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о взятке от убийц жителя Люблино

Басманный суд Москвы арестовал инспектора ДПС, который получил взятку за то, что пропустил машину с подозреваемым в убийстве 24-летнего жителя Люблино Кирилла Ковалева, сообщает РБК.

По данным следствия, инспектор Дмитрий Бовтунов остановил автомобиль, за рулем которого был сообщник обвиняемого в убийстве Шахина Аббасова Иса Аббасов. У мужчины не было водительских прав, поэтому он предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей, которую инспектор принял. Деньги были переведены на счет Бовтунова.

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В материале говорится, что суд избрал в отношении Бовтунова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, то есть до 18 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве Кирилла Ковалева, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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