Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Басманный суд Москвы наложил арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Денис Балуев.

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Юрист отметил, что, по мнению следователя, «это имущество, добытое преступным путём».

Сумму арестованных средств Балуев не назвал.

Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что информация о том, что Иванова обвиняют в госизмене, не соответствует действительности, его клиенту предъявили обвинения только в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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