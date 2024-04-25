Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова
25 апреля 202418:30
Басманный суд Москвы наложил арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Денис Балуев.
Юрист отметил, что, по мнению следователя, «это имущество, добытое преступным путём».
Сумму арестованных средств Балуев не назвал.
Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что информация о том, что Иванова обвиняют в госизмене, не соответствует действительности, его клиенту предъявили обвинения только в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru