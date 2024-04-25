Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Юрист отметил, что, по мнению следователя, «это имущество, добытое преступным путём».

Сумму арестованных средств Балуев не назвал.

Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что информация о том, что Иванова обвиняют в госизмене, не соответствует действительности, его клиенту предъявили обвинения только в получении взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

