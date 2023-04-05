Суд арестовал пятерых сотрудников Росгвардии, МВД и ФТС по делу о пытках
Сразу пять сотрудников силовых ведомств в Калининграде отправлены в следственный изолятор по решению суда. Им предъявлены обвинения в применении пыток электрошокером, избиениях, а также необоснованных обысках.
Как сообщили ТАСС в Калининградском областном суде, среди арестованных есть сотрудники Росгвардии, таможни и полиции. В частности, из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
По данным следствия, от их действий пострадали не менее семи человек. Потерпевшие подвергались пыткам с целью выбить нужные показания для расследования уголовного дела. Другие детали в суде не раскрыли.
Дело против силовиков было возбуждено по результатам оперативной разработки сотрудниками Федеральной службы безопасности. Все пятеро арестованных пока не признают свою вину.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее суд в Ульяновске приговорил двух мобилизованных к 6 и 5,5 годам лишения свободы за избиение командиров.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Путин: к кризису на Украине привела поддержка США цветных революций
- Путин: западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России
- Суд арестовал пятерых сотрудников Росгвардии, МВД и ФТС по делу о пытках
- Пентагон назвал самую необходимую для Украины военную технику
- В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от удовлетворения ожиданий Москвы
- Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
- Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги
- СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
- Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео
- Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru