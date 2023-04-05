Суд арестовал пятерых сотрудников Росгвардии, МВД и ФТС по делу о пытках

Сразу пять сотрудников силовых ведомств в Калининграде отправлены в следственный изолятор по решению суда. Им предъявлены обвинения в применении пыток электрошокером, избиениях, а также необоснованных обысках.

Как сообщили ТАСС в Калининградском областном суде, среди арестованных есть сотрудники Росгвардии, таможни и полиции. В частности, из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

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По данным следствия, от их действий пострадали не менее семи человек. Потерпевшие подвергались пыткам с целью выбить нужные показания для расследования уголовного дела. Другие детали в суде не раскрыли.

Дело против силовиков было возбуждено по результатам оперативной разработки сотрудниками Федеральной службы безопасности. Все пятеро арестованных пока не признают свою вину.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее суд в Ульяновске приговорил двух мобилизованных к 6 и 5,5 годам лишения свободы за избиение командиров.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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