Суд арестовал пятерых сотрудников Росгвардии, МВД и ФТС по делу о пытках

Сразу пять сотрудников силовых ведомств в Калининграде отправлены в следственный изолятор по решению суда. Им предъявлены обвинения в применении пыток электрошокером, избиениях, а также необоснованных обысках.

Как сообщили ТАСС в Калининградском областном суде, среди арестованных есть сотрудники Росгвардии, таможни и полиции. В частности, из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.