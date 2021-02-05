Суд арестовал поджигателя машины Росгвардии на акции в Москве

Таганский суд Москвы отправил арестовал задержанного в четверг, 4 февраля, по подозрению в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время незаконной акции 31 января.

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Сергею Василенко предъявлено обвинение по статье об «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Мужчина арестован на два месяца, до 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.

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ФОТО: t.me
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