Суд арестовал поджигателя машины Росгвардии на акции в Москве
5 февраля 202109:54
Таганский суд Москвы отправил арестовал задержанного в четверг, 4 февраля, по подозрению в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время незаконной акции 31 января.
Сергею Василенко предъявлено обвинение по статье об «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Мужчина арестован на два месяца, до 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.
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4 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru